Le Flash Mode : une publication déguisée de la marque Zara en soutien à la Palestine ?

Cette semaine, la marque de prêt-à-porter, Zara, a publié sur son compte Instagram une photo d’une mannequin présentant un manteau ainsi qu’une écharpe de la marque. A priori, rien de particulier à retenir, sauf que le manteau de la jeune femme est noir, et son écharpe verte. Le tout devant une porte en fond, de couleur rouge. Les trois couleurs qui représentent le drapeau palestinien, et même une quatrième si on s’en fie à la peau blanche de la mannequin. Pour de nombreux internautes pour qui rien n’est dû au hasard, cela représente un soutien public de la marque espagnole à la Palestine, alors que Gaza est désormais bombardé depuis un mois. Sous la photo, des milliers de messages pro-israéliens et 134 000 commentaires, lorsqu’une publication classique de la marque en génère environ 2000 maximum. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, candidat à l’investiture républicaine pour la future élection présidentielle fait actuellement polémique. Lors d’une récente conférence sur le leadership, l’homme politique apparaît chaussé de boots de cow-boy marron, ce qui peut sembler classique outre-Atlantique. Mais lors de son apparition sur l’estrade, la démarche étrange de Ron DeSantis a fait parler. Les suppositions sont évidemment allées bon train, talonnettes dans ses chaussures, talon surélevé. Le fils de Donald Trump a pointé du doigt un manque de confiance en soi du gouverneur. Depuis deux semaines au Bangladesh, des milliers d’ouvriers du textile local mènent actuellement un combat dans les rues du pays, afin de réclamer de meilleures conditions de travail et un meilleur salaire. Un pays qui compte quatre milliers d’ouvriers textile et où le salaire est de 77 euros par mois. Dans ce contexte tendu, une femme a été tuée mercredi dernier, touchée à la tête, suite à un tir de la police. Les marques occidentales ne se sont elles pas manifestées contre les conditions actuelles de ces travailleurs.