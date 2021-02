Le Flash Mode : vers la fin de Gucci ?

Cette semaine dans Challenges, on apprend qu’Emmanuel Macron a pris du poids, mais qu’au contraire d’une bonne nouvelle, ce léger embonpoint lui offre désormais plus « de densité et de maturité ». Marc Beauge, en tant qu’homme qui ne cesse lui-même de gagner en maturité et en densité, a toutefois un conseil pour le président : le veston pour cacher l’excès de ventre, ça ne marche pas. Bien au contraire. Sur ce conseil mode, Marc Beauge nous parle ensuite de Boris Johnson, le toujours très chic (non) Premier ministre britannique. Cette semaine en visite dans un centre de vaccination, il a tenté une comparaison assez osée avec… OJ Simpson, cet ancien footballeur américain accusé d’avoir tué son ex-femme et son ami. En Nouvelle-Zélande cette fois, un homme est parti en guerre contre la cravate : Rawiri Waitit, parlementaire d’origine maori, sanctionné pour n’avoir pas respecté le dress code en vigueur dans l’hémicycle du pays. Il en a fait, depuis, un combat politique. Enfin, une page économie de la mode pour finir : Uniqlo est désormais la plus grosse enseigne de prêt à porter au monde. La marque vient de dépasser Zara, c’est une première. L’autre info, ce sont les très mauvais résultats de la marque Gucci : en 2020, la marque a enregistré une baisse de 22% de son chiffre d’affaires.