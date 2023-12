Le Flash Mode : Vincent Elbaz, docteur ès style

Vincent Elbaz est l’invité de Quotidien ce vendredi 22 septembre et ça tombe bien, parce qu’il a une chose en commun avec Marc Beaugé et ce n’est pas rien de le dire : les deux hommes vouent une passion pour les costumes et les beaux vêtements. La preuve. En Chine, deux géants de la fast fashion s’affrontent furieusement pour la première place : SheIn, le géant de la fast-fashion et ses quelques milliers de nouveaux modèles mis en ligne chaque jour et Temu, LE site aux milliers de marques et de produits et aux millions de vêtements à des prix défiants toute concurrence. Si la concurrence est rude, la guerre entre les deux géants vient de franchir un cap. Elle est bleue et noire, elle est signée du créateur anglo-marocain Jacques Azagury, et elle a surtout été portée par la princesse Diana en 1985, lors d’un voyage en Italie aux côtés du désormais roi Charles III.