Le fléau de la chirurgie esthétique chez les jeunes

Chez les jeunes, le fléau de la chirurgie esthétique à outrance pose un véritable problème. Sur TikTok, le hashtag « injection » comptabilise plus de deux milliards de vues. On y trouve des vidéos où l’on voit certains d’entre eux s’injecter eux-mêmes des produits tels que de l’acide hyaluronique, un produit permettant notamment de combler les rides ou les cernes et d’augmenter le volume des lèvres. Un produit disponible très facilement sans ordonnance en pharmacie via des seringues. Un véritable business parallèle est en train de prendre de l’ampleur avec des « fake injectors », des faux médecins qui ne bénéficient d’aucun diplôme. Clément, un jeune influenceur de 20 ans aux 200 000 abonnés peut en attester lorsqu’il a voulu refaire sa mâchoire, mais que rien ne s’est malheureusement passé comme prévu.