Le flou subsiste autour de la position d’Emmanuel Macron dans le conflit israélo-palestinien

La position française et d’Emmanuel Macron sur le conflit israélo-palestinien apparaît parfois un peu trouble depuis le début du conflit le 7 octobre dernier. Vendredi dernier, son interview tranchée à la BBC a quelque peu éclairé les choses, appelant Israël à un cessez-le-feu et expliquant que le droit de se défendre avait ses limites. A l’international, cette position à contre-courant de celle des Etats-Unis ou de l’Allemagne semble quelque peu illisible. Et ce alors que la position du président français vis-à-vis de l’Etat hébreu semblait être renforcée quelques jours après les attaques terroristes sur le sol israélien. Mais tout a quelque peu changé après la visite du chef d’Etat français en Israël, et sa rencontre avec Benyamin Netanyahou, puis Mahmoud Abbas, président de l’autorité palestinienne. Il a finalement rééquilibré la position française face à un penchant jugé comme trop net du côté israélien.