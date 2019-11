Le Focus de Paul Bouffard : Amazonie, Hong-Kong, Lubrizol et Irlande du Nord

Paul Bouffard est JRI pour Quotidien. Depuis le début de la saison, il a accompagné Baptiste des Monstiers en Amazonie pour couvrir les incendies de forêt, à Hong-Kong pour vivre les manifestations et en Irlande du Nord pour suivre l'arrivée du Brexit. Avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, il a été au plus près de l'explosion de l'usine Lubrizol de Rouen. À chaque fois, en plus de ses images pour l'émission, Paul Bouffard a pris, avec un regard qui lui est propre, des clichés des événements. Il les décrypte pour nous dans son Focus.

En savoir plus sur Yann Barthes