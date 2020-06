En savoir plus sur Yann Barthes

Le 17 mars, la France se confine. Ses voisins européens aussi. Pendant cette période si particulière, Paul Bouffard a continué à arpenter les routes de France pour partir à la découverte de ces villes et villages confinés. Il revient sur ces déplacements et nous présente ses plus beaux clichés dans ce troisième Focus.