Le foot peut-il mettre en danger le couple ?

Pour Maïa Mazaurette, il n’y aucun doute possible : la passion pour le foot peut parfaitement être partagée dans un couple. Lorsqu’on regarde les statistiques pourtant, on remarque que les hommes s’intéressent deux fois plus au foot que les femmes. Cette différence d’intérêt n’est pas sans danger : 63 % des femmes infidèles profitent, en effet, des soirs de match pour rechercher des nouveaux partenaires. Elles sont 42 % à organiser des rendez-vous galants.