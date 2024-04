Le futur livre de Jordan Bardella déclencheur d’une crise politico-médiatique ?

Faut-il écrire un livre quand on est candidat à une élection importante ? Le journaliste Jean-François Achilli est pointé du doigt pour avoir collaboré secrètement à un livre politique pour le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. D'après des propos rapportés par Le Monde, Jean-François Achilli a assuré qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts ou de connivence avec la tête de liste du RN pour les élections européennes. Le Monde rappelle que Jordan Bardella souhaitait sortir un livre intitulé "Jordan" dans lequel il retraçait son histoire dans une quinzaine de chapitres. Pour son éditrice, Lise Boëll, désormais à la tête de Mazaine, maison du groupe Vivendi, il manquait sept chapitres dédiés à la politique pour finir l'ouvrage. C'est à ce moment que Jean-François Achilli aurait été approché et qu'il aurait collaboré avec Jordan Bardella jusqu'à fin février 2024 au moins. Mais la révélation de cette collaboration aurait modifié les plans de Jordan Bardella, furieux des fuites.

