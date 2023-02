Le gouvernement fait volte-face sur la retraite minimum à 1200 euros

Après une semaine de flottement, le ministre du Travail Olivier Dussopt a finalement admis que la retraite à 1200 euros ne serait pas pour tout le monde. Après la réforme des retraites, 4 millions de personnes seront toujours en-dessous des 1200 euros. Cette mesure phare n’était finalement pas un minimum retraite mais une revalorisation pour les petites retraites, une mesure mal expliquée et mal vendue par le gouvernement. Un autre problème éclabousse l’exécutif : la mesure sur les carrières longues annoncée par Elisabeth Borne, le 14 février. Plus le gouvernement tente de modifier le texte, plus il devient incompréhensible.