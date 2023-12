Le gouvernement israélien dans la tourmente après la mort accidentelle de trois otages

L’armée israélienne est dans la tourmente depuis le meurtre de trois otages israéliens par erreur il y a quelques jours dans le nord de la bande de Gaza. Depuis, la colère est grandissante contre le gouvernement israélien. Et ce alors que les trois otages avaient brandi un drapeau blanc et un drapeau SOS. Et si les autorités israéliennes ont immédiatement reconnu leur erreur, celle-ci devrait peser lourd dans l’opinion publique israélienne ainsi qu’auprès de la communauté internationale. A Tel-Aviv, la plus grande manifestation depuis le début de la guerre a été organisée, avec une volonté première de la population, qu’un accord soit trouvé avec le Hamas pour la libération des otages. Pendant ce temps-là, l’armée israélienne a découvert le plus grand tunnel souterrain du Hamas, selon elle. Des journalistes internationaux, dont ceux de BFM TV ont pu le visiter. A Gaza, l’aide humanitaire couvre actuellement moins de 10% des besoins de la population selon les spécialistes sur place.