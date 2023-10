La "signature sonore" du gouvernement est très décevante

Yann Barthès axe ce jeudi son début d’émission sur la « signature sonore » présentée par le gouvernent ce mercredi, à l’image de celle de la SNCF, de Netflix, ou encore de jingles radio. Et pour présenter ce projet, l’exécutif a même publié une vidéo. On n’aura désormais plus de doute lorsqu’il faudra payer ses impôts ou une amende.