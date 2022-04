Le grand bilan de la campagne avec Gilles Finchelstein : tout peut encore changer

Le mercredi, on accueille un expert de la Fondation Jean Jaurès pour décrypter avec lui un fait d’actualité. Cette semaine, à quatre jours du premier tour de l’élection présidentielle, on tire le bilan d’une campagne particulièrement étrange avec Gilles Finchelstein. La Fondation Jean Jaurès et l’Ipsos-Sopra Steria viennent de publier une colossale enquête réalisée auprès de 12 000 Français interrogés sur leurs intentions de votes et leurs préoccupations. De cette étude, Gilles Finchelstein tire les leçons de la présidentielle 2022, une campagne qui a massivement désintéressé les Français. Ils ne sont que 56% à avoir discuter de la campagne avec leurs proches – contre 80% en 2017. Plus inquiétant, on estime à 31% le potentiel abstentionnisme dès le premier tour.