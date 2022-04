Le grand bingo du second tour "social" d’Emmanuel Macron et Marine Le Pen

Pour espérer l’emporter au second tour, Emmanuel Macron et Marine Le Pen doivent convaincre les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Les deux finalistes se sont donc lancés, dès ce mardi, dans une grosse opération séduction. Leur mission ? Placer le mot « social » à chaque fin de phrase, dire qu’ils vont « protéger les plus faibles » le plus de fois possible et prononcer le plus de citations de Léon Blum, Jules Ferry, Pierre Mendès-France ou Jean Jaurès.