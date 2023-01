Livraison de chars à l’Ukraine : le grand dilemme de la France

La livraison de chars lourds américains et allemands à l’Ukraine pose un sacré dilemme à la France : doit-elle ou non livrer des chars Leclerc à Volodymyr Zelensky ? Elisabeth Borne, Première ministre craint qu’une telle livraison encourage une escalade de la violence entre les deux pays. Si la classe politique est très divisée sur le sujet, le refus du gouvernement pourrait également s’expliquer par un manque de chars lourds. En livrant ces chars à l’Ukraine, la France risquerait de ne pas pouvoir se défendre en cas d’attaque. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères est actuellement en Ukraine.