Le grand "N’oubliez pas les paroles" All Stars spécial politique

Parce qu’il n’y a pas QUE Valérie Pécresse qui balance de la punchline à tout-va. Parce qu’en politique et à plus forte raison en période électorale, la phrase choc est un incontournable. Pour ça et pour rendre hommage à ces heures de réflexion, ces dizaines de rimes essayées avant de trouver LA bonne, on fait un « N’oubliez pas les paroles » All Stars avec tous les candidats.