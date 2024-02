Le Canap : le grand retour de Koh Lanta

Dans son Canap du soir, Etienne Carbonnier revient sur le lancement de la nouvelle saison de Koh Lanta aux Philippines. Et on sent tout de suite que les équipes de production ont privilégié les forts caractères. On a découvert notamment Sébastien qui semble aux antipodes des idées de Sandrine Rousseau, Steve qui s'est directement désigné comme le stratège de l'aventure un peu trop tôt. Et comme souvent, les nouvelles règles annoncées par Denis Brogniart ont semblé quelque peu incompréhensibles pour les candidats.

