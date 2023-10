Le grand retour des Late Show aux Etats-Unis après la grève

Aux Etats-Unis, les Late Show sont bel et bien de retour après l’accord trouvé entre les scénaristes et les studios après plus de cinq mois de grève. Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel ou encore Seth Meyers étaient donc particulièrement excités de retrouver leurs plateaux et le public. Mais ces derniers n’avaient tout de même pas chômé, en passant l’été à produire un podcast depuis leur domicile afin d’aider financièrement leurs équipes. Ils ont rendu hommage à leurs auteurs et n’ont pas hésiter à tacler les studios.