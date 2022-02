Le gros coup de gueule de Rachida Dati face à Anne Hidalgo et Édouard Philippe

C’est un peu devenu notre tradition : tous les mois, Quotidien assiste au Conseil de Paris. Et tous les mois, on assiste (surtout) au duel entre Anne Hidalgo et Rachida Dati. Depuis l’annonce de sa candidature à l’élection présidentielle, la maire de Paris est plus que jamais dans le viseur de Rachida Dati, qui ne perd pas une occasion de moquer ses faibles scores dans les sondages. Avec 1,5% d’intention de vote, Anne Hidalgo espérait renforcer sa stature en invitant l’ancien Premier ministre et maire du Havre Édouard Philippe pour discuter de leurs projets communs. Problème : un ancien Premier ministre aux côtés d’Anne Hidalgo, candidate de gauche, ça n’a pas plu du tout à Rachida Dati.