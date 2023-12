Le groupe de rock Fat White Family revient avec un morceau sombre et chaud

Côté musique ce vendredi, coup de cœur d’Ambre Chalumeau pour le groupe de rock anglais, Fat White Family, qui sort un nouveau titre intitulé « Religion For One », particulièrement sombre. On y voit dans le clip particulièrement bien filmé, un artiste torturé qui tombe doucement dans la démence.