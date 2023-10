Le Hamas libère deux autres otages détenues dans la bande de Gaza

La Hamas a affirmé ce lundi 23 octobre avoir libéré deux femmes enlevées lors de son attaque sur le territoire israélien le 7 octobre dernier. Une libération qui intervient trois jours après celle des deux Américaines. Alors que le Hamas détiendrait toujours 220 personnes, la libération de ces deux israéliennes âgées de 85 et 79 ans redonne de l’espoir aux familles des otages. Ce matin, l’une des deux otages prenait la parole lors d’une conférence de presse. Elle dit avoir été battu lors de son enlèvement puis bien traitée en détention… C’est la première fois qu’une otage s’exprime devant les caméras. Le Hamas évoque une libération pour « raisons humanitaires », rendue possible grâce à une médiation du Qatar et de l’Égypte. Mais c’est aussi pour l’organisation islamiste une manière de diffuser sa propagande : sur quelques images, on peut y voir les otages libérées serrer la main d’hommes armés. On peut voir également une autre séquence où on leur donne à manger. C’est une vraie guerre de communication à laquelle se livre actuellement le Hamas…