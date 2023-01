Le joueur de NBA Kyle Kuzma serait-il fan du Flash Mode de Marc Beaugé ?

Il est apparu torse-nu, un gilet crochet sur les épaules et un passe-montagne sur la tête. Le joueur de NBA Kyle Kuzma est sorti avec sa plus belle tenue, cette semaine, à Dallas. Et il semble qu’il s’inspire directement du Flash Mode de Marc Beaugé…