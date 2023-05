Un joueur du Barça sanctionné pour avoir affiché son soutien à Vinicius Junior, victime d'attaques racistes​​

Vinícius Júnior, le joueur brésilien vedette du Real Madrid a été victime d’une vague d’insultes racistes lors d’un match à Valence. Si ces attaques sont malheureusement monnaie courante en Espagne, les réactions et la consternation ont été mondiales. A Rio de Janeiro, le Corcovado a été éteint en soutien au joueur et le président brésilien Lula a commencé son discours lors du G7 au Japon en rendant hommage au joueur. Même Raphinha, autre joueur brésilien et membre du FC Barcelone, a levé le poing en soutien à Vinícius Júnior lors d’un match. Il portait également un tee-shirt sous son maillot avec l’inscription : "Tant que la couleur de peau comptera plus que la couleur des yeux, nous aurons la guerre”. Le joueur a écopé d’un carton jaune pour avoir soulevé son maillot sur le terrain en plein match.