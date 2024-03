Le Kids Club : festival de bouilles au salon des bébés

Le Kids Club s’est rendu cette semaine au salon des bébés Porte de Versailles. Entre cris et pleurs d’enfants dominicaux, on a découvert de mystérieux bijoux au lait maternel. L’occasion de papoter avec de jeunes enfants au vocabulaire quelque peu limités et de se faire quelques nouveaux amis pour Angèle Imbert. Et au salon du bébé, on parle évidemment en mois. Mais pas sûr pour les parents rencontrés qu’ils se laisseront aller à un nouveau bébé.

En savoir plus sur Angèle Imbert