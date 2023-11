Le Kids Club : immersion à la compétition jeune de pétanque

Le week-end dernier, Angèle Imbert et les équipes de Quotidien se sont rendus à Nice afin d’assister à la Compétition jeune de pétanque. Et ils ont d’abord été particulièrement surpris par le nombre de personnes sur la plage en plein mois de novembre. Cela a été compliqué de trouver des kids sur la Promenade des Anglais, mais ils n’ont pas eu de mal à trouver des amateurs de pétanque. Direction ensuite le boulodrome Henri Bernard. Une compétition ouverte aux enfants à partir de 9 ans, et les 70 participants étaient tous déterminés. Entre tirer ou pointer, chacun a sa technique pour tenter de l’emporter. Et devant cette concentration, on a trouvé bon de rajouter quelques commentaires réservés aux professionnels.