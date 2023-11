Le Kids Club : la « Coco boum boum », la rave party des moins de 10 ans

Angèle Imbert et les équipes de Quotidien se sont rendus dimanche dernier au petit matin à Nancy afin de prendre part à la « Coco boum boum », sorte de rave party réservé aux moins de 10 ans. Le réveil a donc été particulièrement matinal pour notre chroniqueuse. Sur place, on a remarqué certaines similitudes avec des fêtes pour adultes, à l’image des DJs qui n’ont pas hésité à envoyer du son. On s’est même demandé si on n’était pas arrivé dans un after de Berlin. Et comme dans toutes fêtes, certains se détachent de par leurs pas de danses endiablés à l’image d’Aylan, neuf ans et demi, véritable king de la fête. Un niveau global assez impressionnant, on reviendra à coup sûr.