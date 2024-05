Le Kids Club : la course de caisses à savon pour petits champions

Le Kids Club s’est rendu cette semaine au championnat de Push car au parc Montsouris dans le sud de Paris. Comme une course de caisses à savon, mais pour les enfants. Chaque équipe devait construire son bolide et choisir un pilote, ce qui ressemble à une vraie petite cérémonie pour certains. Des petits champions tous très chauds avant la course, heureusement les adultes sont toujours là pour leur rappeler l’esprit Coubertin.

