Le Kids Club : la course impitoyable de l’escalade

Angèle Imbert et les équipes de Quotidien se sont rendues cette semaine à la Course de l’escalade en Suisse. Une course pour les enfants de tout âges qui se déroule à Genève. L’occasion pour certains de sortir leurs meilleurs déguisements dans une ambiance bouillante. Mais apparemment pas de place à l’entraide quand la compétition démarre. Un parcours particulièrement intense avec un dénivelé qui a bien épuisé les enfants.