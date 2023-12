Le Kids Club : la folle énergie de l’Eurovision Junior

Ce vendredi, Angèle Imbert met en lumière dans son Kids Club, l’Eurovision Junior remporté par une jeune française, Zoé Clausure. Cette année, le concours se tenait à Nice et était présenté par Laury Thilleman et Olivier Minne, et également commenté par l’éternel Stéphane Bern. Et pour la chroniqueuse et les équipes de Quotidien présents sur place au Palais Nikaïa, les cris d’enfants étaient un peu trop nombreux et stridents pour un dimanche après-midi. La réalisation avait choisi de mettre le paquet sur les mises en scène des jeunes artistes européens, venus mettre en avant leurs langues. Les supporters, eux, ont tout donné pour mettre l’ambiance. Chez les enfants, on est tombé sur des vrais fans de nos invités du soir, Tiakola et Gazo.