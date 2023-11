Le Kids Club : le Family Marathon, la course qui réunit parents et enfants

Cette semaine, Angèle Imbert et les équipes de Quotidien se sont rendues dans le Beaujolais pour une course pas comme les autres, le Family Marathon. Une épreuve qui se déroule en marge du Marathon du Beaujolais, durant laquelle parents et enfants parcourent ensemble cinq kilomètres. Et pour commencer, mention spéciale à l’accueil qui nous a été réservé à Villefranche-sur-Saône. Plusieurs centaines d’enfants s’étaient préparés minutieusement pour tenter de finir la course, déguisements de rigueur. Parmi eux, certains avaient particulièrement motivé leurs mamans. Certains parents, eux, ont enchaîné avec le vrai Marathon.