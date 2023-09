Le Kids Club - Le festival au bonheur des mômes, le Burning man des moins de 15 ans

Au Grand Bornand, était organisé cette semaine un festival un peu particulier, nommé Au bonheur des mômes. Il cible les enfants de moins de 15 ans, entre art, et amusement. Spectacles de marionnettes, de robots, ou encore ateliers de confections de pancartes et de dessins. On se croirait presque au Burning Man.