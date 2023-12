Le Kids Club : le Mucem célèbre ses 10 ans avec les enfants

Cette semaine pour sa chronique hebdomadaire spécial « Kids », Angèle Imbert nous amène à Marseille, où le célèbre Mucem célébrait ses 10 ans. Et pour l’occasion, une journée spéciale, réservée aux enfants, était organisée. Les équipes de Quotidien se sont donc fondues au beau milieu de 600 enfants de 10 ans, particulièrement bouillants dès le matin. Le principe était simple, chaque enfant devait apporter un objet cher à son cœur afin qu’ils soient exposés au musée. Des cartes Pokémon, à la peluche effrayante, en passant par un inhalateur pour l’asthme, le panel était on ne peut plus varié. A l’image de Kylian Mbappé, il ne vaut mieux pas leur parler d’âge. Et à la fin de la journée, une fête était organisée afin d’admirer les talents d’ambianceur de tous ces kids.