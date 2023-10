Le Kids Club : le nouveau volet de la « Pat’ Patrouille » déchaîne les passions

Angèle Imbert et Juste Bruyat se sont rendus dimanche dernier à l’avant-première d’un film que tous les enfants ou presque attendent actuellement : « Pat’ Patrouille, la Super Patrouille », sorti en salles ce mercredi. Et si les plus petits étaient forcément surexcités pour ce nouveau volet de la saga, dans lequel les personnages ont des super pouvoirs à cause d’une météorite géante. Les parents, eux, avaient l’air forcément moins ravis en ce dimanche matin. A cette occasion, le cinéma avait prévu une tonne de bonbons, ce qui n’a pas calmé les petits fans qui ont eu droit à la nouvelle chanson du film en entier. De quoi bien réveiller les parents endormis.