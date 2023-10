Le Kids Club : l'Enduro des Minots, le freestyle des minis riders

Cette semaine, Angèle Imbert et Juste Bruyat se sont rendus à Martigues pour assister à l’Enduro des Minots. Une course de VTT qui rassemblait des enfants de 9 à 16 ans. En arrivant sur place, il y avait également les Kids Rider Bike, c’est un peu le même principe, mais en version mini. Alors pour faire des figures sans pédales, il fallait que les mini riders, qui ont entre 2 et 5 ans, aient atteint leur taux de sucre, et le résultat est impressionnant !