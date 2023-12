Le Kids Club : les futures stars du football américain réunies à la NFL Flag Championship

Come chaque vendredi, Angèle Imbert est de retour avec son Kids Club. La chroniqueuse et les courageuses équipes de Quotidien se sont rendues il y a quelques jours à la NFL Flag Championship. Une compétition de football américain pour enfants qui prenaient ses quartiers au Stade Jean Bouin de Paris. Une centaine d’enfants y participait avec des noms d’équipes de folie. Et parmi la vague de garçons présents, ils ont tout de même trouvé deux copines, Jasmine et Mina. Place à la compétition, dans une intensité rare. Angèle a ensuite discuté avec Hugo et sa bande de copains, qualifiés pour la finale. L’équipe était détendue mais pas trop non plus car le trophée à la clé est un voyage à Orlando, aux Etats-Unis pour un grand tournoi. Victoire finalement des Caïmans dans un fair-play remarquable.