Le Kids Club : les mini judokas prêts au combat

Ce vendredi, les équipes de Quotidien se sont rendues au tournoi de judo de Meudon où les enfants prônent une vraie philosophie avant de monter sur le tatami. Puis, place aux combats, et avant l’entrée dans le vif du sujet, les concurrents doivent passer par l’étape de la pesée, comme au MMA. Certains petits judokas ont leurs propres techniques pour tenter d’aller le plus loin possible.