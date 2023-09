Le Kids Club : L’Xtrem Kids, la course d’obstacles dans le sable

Le Kids Club était cette semaine en Bretagne, du côté de Dinard pour L’Xtrem Kids. Une compétition sportive réservée donc aux enfants et qui se déroulait exclusivement sur la plage, durant laquelle les participants doivent franchir les obstacles un par un. Et pendant que les plus petits étaient sur le pont, les parents eux en ont profité pour se détendre. Sauf pour les quelques courageux qui ont participé à la course réservée aux adultes, encouragés comme il se doit par les enfants, ou presque.