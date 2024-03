« Le Lapin », une longue déambulation sur la vie

Côté littérature, Ambre Chalumeau met en lumière le premier roman de l’autrice, Chloé Delchini intitulé « Le Lapin », publié dans la collection Scribes de Gallimard. L’histoire dépeint le retour dans sa ville natale d’un jeune homme de 28 ans dix ans après. Son amour de jeunesse refait surface avec un mystérieux message pour lui donner rendez-vous. Commence alors une longue déambulation pour le jeune homme et des profondes réflexions sur la vie, l’âge adulte et tout ce qu’il voit. L’autrice change en littérature tous les éléments possibles.

