« Le mal n’existe pas », le cri d'alerte de Ryusuke Hamaguchi

C’est le film écologique le plus puissant, mais aussi le plus déroutant de l’année. « Le mal n’existe pas » sort en salles ce mercredi et nous avons pu rencontrer son talentueux réalisateur : Ryūsuke Hamaguchi. Après avoir remporté l’Oscar du meilleur film étranger pour « Drive My Car », le grand cinéaste japonais a accepté de raconter ses secrets et ses influences.