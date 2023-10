Le marathon judiciaire de Donald Trump est lancé

Le marathon judiciaire de Donald Trump commence ce lundi aux Etats-Unis. L’ancien président américain est actuellement visé par six procès. Ce matin aux alentours de 10 heures à New York, le premier de ces procès a donc ouvert, pour une affaire dans laquelle Donald Trump est impliqué avec Eric et Junior, ses deux fils. Ils sont accusés d’avoir surestimé la valeur de leurs bien immobiliers dans le but d’obtenir de meilleurs prêts. Le républicain pourrait être dans l’obligation de vendre la célèbre Trump Tower située sur la cinquième avenue, en cas de condamnation.