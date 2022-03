Le Médiamètre : la première semaine du candidat Macron

Un mini-débat avec des Français, un entretien à LCI et un sommet européen à Versailles, c'était la première semaine du candidat Macron. Pour la décrypter, le Médiamètre reçoit trois experts cette semaine : Laetitia Krupa de FranceInfo, Olivier Pérou de l’Express et Vincent Derosier de RTL. Une première semaine qui semble réussie d'après les dernières enquêtes d'opinion, où Emmanuel Macron est au plus haut.