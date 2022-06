Le Médiamètre : quel parti a le mieux réussi sa campagne aux législatives ?

À deux jours du second tour des élections législatives, les partis redoublent d’efforts pour attirer de nouveaux électeurs. Lequel s’est-il le mieux imposé ? La stratégie avancée par les En Marche ces derniers jours est-elle efficace ? Si Ensemble n’obtient pas 289 sièges, le président de la République sera-t-il condamné à s’entendre avec la droite ? La coalition de la Nupes pourra-t-elle survivre après les élections législatives ? Pour y répondre, Julien Bellver fait appel cette semaine dans le Médiamètre à trois experts : Alison Tassin de TF1, Olivier Pérou de l’Express et Frédéric Says de France Culture.