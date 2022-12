Le meilleur influenceur du monde est … un chat

La nouvelle star d’Instagram s’appelle Stepan et il est un chat. Réfugié en France, il est ukrainien et est suivi par près de 1,3 million d’abonnés. Il a été sacré meilleur influenceur du monde lors des "Oscars des influenceurs" à Cannes. Sur son compte, on retrouve des selfies, des messages anti-guerre, mais surtout de l’alcool. Ce chat de 14 ans a un réel problème avec la boisson. Mais Stepan reste avant tout professionnel et n’hésite pas à faire des placements de produit comme par exemple pour des draps.