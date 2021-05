Le message de Juan Arbelaez aux Colombiens

Depuis une semaine, la Colombie est secouée par des manifestations de grande ampleur, violemment réprimées par l’armée. Une trentaine de personnes auraient déjà été tuées et plus de 800 blessées. Juan Arbelaez a tenu à exprimer son soutien à son pays natal et aux familles des victimes.