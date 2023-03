Le Michael Jordan du popcorn fait le buzz sur TikTok

Cette histoire commence au Texas. Un homme se filme en train de jongler avec du popcorn sur une chanson de Céline Dion et poste la vidéo sur TikTok. Et là, c’est le buzz. Les médias s’en emparent, le Popcorn Guy, alias Jason Grosboll, multiplie les interviews et se retrouve même invité aux Oscars par Jimmy Kimmel !