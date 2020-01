Après une évasion digne d’un film d’espionnage, Carlos Ghosn a tenu une longue conférence ce mercredi au Liban. Pendant près de trois heures, l’ancien patron de Renault-Nissan a plaidé sa cause, assurant qu’il était « pris en otage » au Japon et victime d’un « complot ». Des journalistes de Quotidien étaient sur place, à Beyrouth, pour suivre sa contre-attaque. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité.

