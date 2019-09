Le Moment de vérité : à Sciences Po, on peut désormais suivre le cours "Macron"

Emmanuel Macron est président depuis moins de trois ans et pourtant, il a déjà un cours qui lui est consacré. C’est à Sciences Po que ça se passe et le cours s’appelle… « Macron », tout simplement. Le programme ? Étudier le parcours politique d’Emmanuel Macron et son ascension fulgurante. Fanny Duvot et Boris Balducci sont allés voir les élèves qui ont choisi de suivre ce cours et Salhia Brakhlia est allée directement à l’Élysée pour voir ce que les membres du gouvernement pensaient de ce cours un peu particulier.