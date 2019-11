La ville de Venise connaît la deuxième crue la plus impressionnante et la plus dangereuse de son histoire. L’eau est montée jusqu’à 1,87m dans les rues de la ville italienne. Deux personnes ont péri dans les inondations, qui ont également provoqué de gros dégâts matériels. Sophie Dupont est à Venise pour le Moment de vérité de Salhia Brakhlia.

