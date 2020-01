Le Moment de vérité : au 1er jour du procès Weinstein, ses accusatrices donnent de la voix

Le procès de l’ancien producteur hollywoodien s’est ouvert lundi 6 janvier à New York. Alors que plus de 90 femmes ont témoigné des comportements abusifs du producteur, le procès qui se joue en ce moment à New York ne concerne que deux affaires pour lesquelles Harvey Weinstein est accusé de viol. Salhia Brakhlia a suivi cette première journée, entre le procès et les mouvements féministes organisés à proximité du tribunal.

En savoir plus sur Yann Barthes