Pendant de longs mois, on n’avait presque plus vu Brigitte Macron. La Première dame de France fait un retour très remarqué sur le devant de la scène ces derniers jours : interview fleuve sur RTL, documentaire consacré à son parcours, … Brigitte Macron serait-elle entrée en campagne pour son mari en vue des municipales ? On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité.